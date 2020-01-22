شاهدوا.. مي العيدان تتكلم عن التفاصيل الجديدة بقضية زوج نانسي عجرم والحكم المتوقع عليه

تواصل الاعلامية مي العيدان تحليلها عن تطورات قضية زوج الفنانة نانسي عجرم، ودفاعها عن زوجها الدكتور فادي الهاشم من خلال التعقيب على كل التفاصيل الجديدة التي تتعلق بالقضية.

وكررت تأكيدها من خلال برنامجها “كشف حساب” أنه “من الواضح انه ما يحصل كذب وافتراء ولا يتحدثون إلا عن الفلوس، وما يقهرني إلا الوالد الذي ظهر في برنامج طوني خليفة ولم يعرف ابنه لانه مرّ عليه 7 سنوات دون رؤية ابنه”.

واضافت “لماذا نزل الوالد الآن على لبنان، لأن في فلوس ومش بيقبل بـ 30 ولا 40 ألف بفكروا بالمليون دولار وأكثر. واعترف بأنه متفق مع المحامي بأن يحصل على نسبة من الاموال مقابل التنازل عن القضية”.

وتابعت “انا اتوقع السنة الجاي يجي للوالد دور تمثيلي مع أيمن زيدان لأن الأب ممثل ماهر ولكن غير ذكي”.

وأكدت أن الزوجة تمتلك كل القصة معها ولكنها لم تتوقع أن ينذبح أو يقتل بهذه الطريقة، وانتقدت حديثها عن ماذا سينقص من نانسي، فقالت “واو لازم المشايخ تجيزون الحرام وتصدر فتوى أنه اي حرامي يحق له سرقة الغني. السارق يقطع يده. والله حرام الحجاب فيكِ”.

وكررت سؤالها “ماذا يفعل في منزل نانسي بعد منتصف الليل هل دخل ستاربكس ياخد قهوة مع تشيز كيك، شو كان المفروض الدكتور فادي يعمل ينتظر ان يقتل او يغتصب بناته”.

وتابعت: “أنا لو مكان الدكتور فادي وعندي بنات عم يهددني فيهن، قسما بالله لا أرشه برشاش فقط، بل اصدمه أيضاً بالسيارة ولو عندي دبابة لامشي بها فوقه”.

وعلقت على مسألة الترويج لمسألة جنسية القتيل، قالت من يتحدث بهذه الطريقة يشعر بالنقص ولا يمثل أحد سوى نفسه.

أما عن الحكم، فأكدت أنه القضية ستنتهي ببراءة الدكتور هاشم، أو سجن مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية مع الدية”.