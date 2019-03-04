شاهدوا مي العيدان تهين نوال الكويتية: ما تستحي.. كبرتي خلاص اقعدي في البيت

شنت الإعلامية مي العيدان، هجومًا لاذعًا على الفنانة نوال الكويتية، ووجهت لها كلمات مثل ”ما تستحي“ و“أقعدي في البيت“ وغيرها.

واستنكرت العيدان غناء ”نوال“ خلال حفل أحيته في إطار مهرجانات ”هلا فبراير“ بالكويت أغنية وطنية على طريقة ”البلاي باك“ أو التسجيل المسبق.

وقالت لها: ”ما تستحي، والله العظيم أم حنين ما تستحي، حفلة الناس جاية تسمعك لايف فتغني أغنية وطنية“، مضيفة: ”المطربة فقط تفتح حنكها وتسكره ولا تعرف من وين يخرج الصوت“.

وأضافت في فيديو سجل خلال حلقة من برنامجها ”كشف حساب“ الذي يعرض على شاشة قناة ”سكوب“: كبرتي صار ما عندك القدرة على الغناء خلاص اقعدي في البيت.

وتابعت العيدان موجهة حديثها لنوال: ”عيشي على تاريخ أنت سعيدة فيه، أنا مو سعيدة فيه، وراح أرجع أقول: صوتك نكد“.

وبينت الإعلامية أن نوال كانت من الفنانين الذين مدحتهم في فترة ما لكنها تندمت بعدها.

وتسبب حديث العيدان عن نوال بهذه الطريقة، شن نشطاء هجومًا عليها ووصفوا ما قالته بحق المطربة بالعيب، كما وصفوهما بالمتناقضة والغيورة وخلافه.

يذكر أن آخر أعمال نوال الفنية كانت أغنية بعنوان ”أنا أنتي“ وطرحتها في نهاية ديسمبر الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع ”يوتيوب“وهي من كلمات أنور المشيري، وألحان أحمد الهرمى، وتوزيع زيد نديم.