شاهدوا نادين لبكي: لبنان يشهد معجزة

أكدت الممثلة والمخرجة اللبنانية العالمية نادين لبكي، أثناء تواجدها مع المتظاهرين عند جسر الرينغ، أن الشعب ما زال يتحلى بالصبر، مشيرة إلى أن الشباب لم يعد يمتلك شيئا في بلد فارغ.

ولفتت لبكي إلى أنه حان الوقت أن يتغيّر لبنان، وما تشهده التظاهرات من تنسيق محترف وذكي يشبه المعجزة.

وقالت لبكي: “إذا رجعت الدورة الاقتصادية وراحت العالم على أشغالها منخسر كل شي”.