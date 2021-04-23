كشفت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ أكثر مشهد مع الممثل السوري ​قصي خولي​، أضحكها خلال تصويرهما مسلسل “​عشرين عشرين​”.

وأعادت نادين نشر مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه في مشهد مع قصي وهو يمسكها بكل قوته، ويدفعها من أمامه، وعلّقت: “متت ضحك ذكرتيني ! قصي تتذكر قديش ضحكنا بعد المشهد رح موت وقتها مسكتني زتيتني شي ١٠ متار لقدّام”.

ويواصل المسلسل حصد المزيد من النجاح، على الرغم من ضخامة وتعدد الإنتاجات والمسلسلات، فقد تصدر ضمن قائمة الـtop 10 في مصر عبر تطبيق “شاهد VIP”، ليكون العمل الدرامي الوحيد من خارج إطار الدراما المصرية، الذي إستطاع أن يحجز لنفسه مكاناً ضمن الأعمال الأكثر مشاهدة لدى الجمهور المصري.

متت ضحك ذكرتيني ! @kosai1khauli قصي تتذكر قديش ضحكنا بعد المشهد رح موت وقتها مسكتني زتيتني شي ١٠ متار لقدّام https://t.co/NX8NiWbYr0 — Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) April 23, 2021













