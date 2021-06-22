كشفت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن مشهد سقوطها في المشهد الأخير من مسلسل “عشرين عشرين” مع الممثل السوري قصي خولي الذي أدته في شهر رمضان الماضي.

ونشرت الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليه قائلة: “كانت وقعة منهنهة رحت طاجة فوق الزلمة شك على راسي من كواليس تصوير آخر حلقة من مسلسل ٢٠٢٠”.

وتصدر إسم “نادين نسيب نجيم” مواقع التواصل الإجتماعي بعد دقائق من نشرها هذا الفيديو الطريف من كواليس تصوير المسلسل من إخراج فيليب أسمر وكتابة نادين جابر.





