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شاهدوا.. ناصيف زيتون يحتفل بسهرة ما قبل عرس شقيقه أنس

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ناصيف زيتون يحتفل بسهرة ما قبل عرس شقيقه أنس

ناصيف زيتون يحتفل بسهرة ما قبل عرس شقيقه أنس

إحتفلت ليلة أمس عائلة الفنان السوري ​ناصيف زيتون​ بسهرة ما قبل زفاف شقيقه أنس على خطيبته زينة منصور في أحد المطاعم قبل ان يتم الزفاف رسميا يوم الخميس المقبل.
وحضر الحفلة عدد كبير من الاقارب والأصدقاء ليشاركوا العروسين الإحتفال بفرحتهما، ومنهم ناصيف الذي أحيا السهرة وقدم باقة من أجمل أغنياته، وبدا متأثراً لزواج شقيقه الاصغر خصوصا بعد رحيل والده السيد الياس الى دنيا الحق.
وشدد المعلقون على العلاقة الوطيدة التي تجمع بين الشقيقين، والأجواء الجميلة الناشئة بين افراد العائلة جميعهم.

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