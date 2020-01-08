شاهدوا.. نانسي عجرم: الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة

قدمت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ شكرها الكبير لكل شخص وقف الى جانبها وجانب عائلتها عبد الحادثة الأخيرة وقتل زوجها للص دخل منزلها وحاول السرقة.

بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر. — Nancy Ajram (@NancyAjram) January 7, 2020

وكتبت نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التعليق التالي: “بشكر كل شخص اطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكن وعن عائلاتكن كل خطر”.

يذكر ان مواقع التواصل الإجتماعي شهدت قبل ايام حملات تضامن مع نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم بعد الحادثة التي حصلت.