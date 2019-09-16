شاهدوا.. نانسي عجرم تحتفل بعمادة إبنتها ليا وتكشف عن وجهها بوضوح للمرة الأولى

إحتفلت الفنانة ​نانسي عجرم​ بعمادة إبنتها ليا، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كشفت فيها عن أجواء الإحتفال.

وظهرت عجرم في الصورة برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتهم الثلاث وكشفت للمرة الأولى عن وجه ليا بشكل واضح، وعلّقت بالقول:”الله يحمي ملاكنا ليا”.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ تخطى عدد معجبيها الـ170 ألفاً في أقل من نصف ساعة إضافة للكثير من التعليقات التي تمنت لهم السعادة.

ومن ناحية أخرى، كانت نشرت عجرم صورة جديدة لها بدون مكياج أذهلت من خلالها الجمهور، اذ انها بدت على طبيعتها مميزة وجميلة كالعادة.

وعلّقت نانسي على صورتها قائلة: “قناعة ثم ابتسامة .. لا تحتاج الحياة اكثر من ذلك”، ولاقت الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين الذي اثنوا على اطلالتها.