تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإطلاق أغنيتها الجديدة لمناسبة يوم الأم. وفي هذا السياق نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو تحدثت فيه عن بعض ملامح طفولتها.

وروت أنها كانت في سن الثانية عندما بدأت تتعلم المشي وأن والدتها أخبرت جارتها عن هذا الأمر فما كان منها إلا أن قالت “إيه اسم الله” وهو ما أدهش الوالدة التي لم تتوقع أن تنطق ابنة العامين بهذه العبارة.

وتفاعل الكثيرون مع روايتها لهذه الحادثة المختصرة والبسيطة مشيرين إلى أن نانسي تتمتع بالعفوية في كل ما تفعله. وحقق المقطع أكثر من 596 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن النجمة كشفت في وقت سابق عزمها تقديم هدية لوالدتها في يوم الأم. وجاء هذا خلال مقابلة أحريت معها ضمن حلقة من برنامج The Insider بالعربي الذي يُعرض على شاشة قناة دبي. وقالت إنها في صدد إطلاق أغنية تحمل عنوان “أمي” لتوجّه من خلالها رسالة إلى أمها تُظهر فيها مدى حبّها لها.

وأضافت أن ألبومها قد يتضمن 10 أغنيات على الأقل وأن الأوضاع الصعبة التي يشهدها لبنان تحول دون تحديد موعد لإصداره.