استعاد الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو كانت قد نشرته إحدى صفحات معجبي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على “إنستغرام” ولفت أنظار الكثير من المتابعين، وظهرت فيه الأخيرة خلال لقاء صحافي معها.

وأثناء المقابلة، أدّت نانسي والمذيعة مطلع أغنية “نقيلي أحلى زهرة”، وهو ما دفعها إلى مقاطعة الحوار والرقص وقوفاً. وأحدث هذا المقطع ضجة في أوساط المتابعين الذين أثنوا على عفوية النجمة وخفّة دمها.

يُشار إلى أن نانسي أثارت الاهتمام خلال مقابلة أُجريت معها ضمن برنامج Free Talk الافتراضي، حيث لم ترغب في التعليق على المشاكل التي واجهتها أخيراً مثل قضية محاولة سرقة منزلها. وتطرقت أيضاً إلى بعض المواضيع المرتبطة بحياتها الخاصة، ومنها احتمال إنجابها طفلاً رابعاً، فنفت ذلك موضحةً أنها تفضّل الاهتمام بتربية بناتها وحياتهن. كما تحدّثت عن الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت ووصفته بتسونامي، لافتةً إلى إنه لا يمكنها التحدّث عن أضرار لحقت بمنزلها فيما فقد الكثير من الأشخاص مقرّبين منهم.