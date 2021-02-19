تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ظهرت فيه الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، وهي تتتجه لتقف إلى جانب النجمة الهندية ​أيشواريا راي​ وزوجها الممثل ​أبيشاك باتشان​ وإبنتهما، من أجل التقاط صورة لهم جميعاً في أحد الأماكن العامة. ولم يعرف تاريخ تسجيل هذا الفيديو، إلا أنه لاقى رواجاً واسعاً في صفوف عدد من متابعيها.

وكانت نانسي قد نشرت مؤخراً فيديو ظهرت فيه في أحد مطاعم دبي وسط عدد من الأصدقاء بأجواء فرح، وبدت فيه عجرم بإطلالة كاجوال، تاركة شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة.





