شاهدوا.. “نايا” إبنة وفاء موصللي تتعرض لحادث سير مروع في دمشق

تعرضت إبنة الممثل السورية ​وفاء موصللي​ “نايا”، لحادث سير مروّع، قبل يومين في دمشق.

وفي التفاصيل، فقد إصطدمت سيارة بسيارة إبنة موصللي ما أدى لإنقلابها، وقد تم نقل “نايا” للمستشفى لتلقي العلاج وتبيّن إصابتها برضوض، حيث تلقت العلاج اللازم لتغادر المستشفى برفقة والدتها لتحصل على نقاهة في المنزل.

يُذكر أن نايا شاركت في الجزء الثالث من مسلسل “​باب الحارة​” بشخصية “سحر”، لكنها لم تشارك بعدها بالدراما.



من جهة أخرى، تشارك وفاء موصللي بالجزء الرابع من مسلسل “عطر الشام”، للكاتب مروان قاووق، وإخراج محمد زهير رجب.