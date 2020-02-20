شاهدوا.. نجاة ليلى علوي وإلهام شاهين ورانيا فريد شوقي من موت محقق

نجا عدد من الفنانين من موت محقق، إثر تعطل الطائرة التي كانت ستقلهم عائدين من العاصمة الفرنسية باريس، قبل إقلاعها من المطار، وذلك بعد مشاركتهم ضمن فعاليات مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، وكان من بينهم ليلى علوي وإلهام شاهين وخالد سليم ورانيا فريد شوقي وزوجها، والملحن عمرو مصطفى، وغيرهم من الفنانين.

ونشرت رانيا فريد شوقي على حسابها بــ”إنستغرام”، مقطع فيديو من المطار الفرنسي قائلة: “الطيارة حصل فيها عطل وشركة الطيران ألغت الرحلة ونقلونا على فندق في المطار.. الحمدلله على كل شيء بكرة بقى نعرف هنسافر إمتى”.

وظهر في الفيديو مجموعة الفنانين وقد انتابهم القلق محاولين إخفاء ذلك بالمزاح مع بعضهم، إلا أن ملامحهم وضح عليها التوتر في بعض اللقطات.

يذكر أن رانيا فريد شوقي تسلمت درع تكريم والدها الفنان الراحل فريد شوقي بحفل افتتاح أيام القاهرة للدراما العربية بباريس، حيث تحمل دورة هذا المهرجان والتي تعد الأولى عنوان “مئوية فريد شوقي”، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام المصريين، وسلمها درع التكريم النجمة إلهام شاهين وبجانبها السيناريست مدحت العدل، والدكتورة عبلة الأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية.

كما تم تكريم النجمة الكبيرة يسرا خلال الحفل، وذلك من قبل وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك ليون ومدير معهد العالم العربي، والمقام فيه حفل الافتتاح.

وتواجد في حفل الافتتاح النجوم يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش وسمية الخشاب ورانيا فريد شوقي والإعلامية شريهان أبو الحسن، والمنتج الكبير جمال العدل وزوجته السيدة داليا والسيناريست مدحت العدل، والموسيقار هاني مهنى وابنته هنادي مهنى، والملحن الكبير عمرو مصطفى، والناقد السينمائي طارق الشناوي، والسيناريست تامر حبيب.