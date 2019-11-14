شاهدوا نجل ملاك الكويتية يتعرض للضرب في المدرسة.. والفنانة تهدد بفضحهم أمام الرأي العام!

توعدت الفنانة ملاك الكويتية، المسؤولين في مدرسة ابنها بفضحهم أمام الرأي العام وذلك بعدما تعرض للضرب من أحد طلاب المدرسة دون تدخل من المشرفة على الطلاب.

وقالت ملاك الكويتية، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق سناب شات، إنها ذهبت إلى إدارة المدرسة لمعاتبتهم على ما حدث وتقديم شكوى، إلا أنهم عاقبوها بالطرد بعدما اكتشفوا توثيقها للنقاش معهم في مقطع فيديو، معربةً عن غضبها مما حدث، وأكدت تحويل الأمر إلى قضية رأي عام.

وأضافت ملاك أنَّ العديد من المسؤولين في إدارة المدرسة عاتبوها على ظهورها عبر سناب شات، وشكواها المدرسة بسبب تعرض ابنها للضرب؛ إذ قال أحدهم: “ليش تقولين وتشتكين الأمر عبر سناب شات” وبعدها تم طردها.

واستطردت ملاك الكويتية قائلة إنها لن تصمت على الأسلوب الذي تم التعامل به معها ومع ابنها، مردفة: “والله العظيم لأسويها قضية رأي عام لأننا صمتنا عن أولادنا فأصبحوا مسخرة في المدارس ويتعرضون للضرب”.

وهددت ملاك بالذهاب إلى وزير التربية في حال عدم الحصول على حقها، كاشفةً أنها ستلجأ لتصعيد الأمر إلى مجلس الأمة، وقالت: “هنشوف آخرتها شنو”.

وأردفت الفنانة الكويتية أنها تلقت خطابا من إدارة المدرسة أخبروها فيه بأن تقدم شكوى ضد الطالب الذي يضايق ابنها، منوهةً أنها تريد تقديم شكوى في مشرفة المدرسة؛ وهو الأمر الذي أدى إلى مشاداة بينها وبين المسؤولين.

وكانت الفنانة ملاك الكويتية قد أثارت جدلًا واسعًا بسبب عدم ارتدائها الحجاب، رغم أن ابنتها ارتدته قبل أعوام، وردت على هذا بالقول في إجابة لها على سؤال متابعة في مقطع فيديو قائلة: “شنو أنا مو متحجبة الله يهديني واتحجب.. بنتي متحجبة من سنتين ما سويت نفسي.. أنا للحين ربي ما هداني لما الله يهديني بتحجب”.