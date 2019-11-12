شاهدوا.. نجماتٌ يعشنَ حالة رعب بعد وفاة هيثم أحمد زكي

عاشت العديد من نجمات الفنّ حالة من الخوف لم يشعرن بها من قبل وفق قولهنّ، وذلك بعد وفاة زميلهنّ الفنان الشّاب هيثم أحمد زكي، 35 عامًا، بشكل مُفاجئ، إثر هبوط حادّ في الدورة الدموية، بعد عودته من النادي الرّياضيّ.

وعبّرت النجمات عن مدى قلقهنّ وخوفهنّ كلّ على طريقتها، ومنهنّ من خشيت أنْ يكون مصيرها مثل وفاة الفنان هيثم، فتحدّثت الإعلامية رضوى الشربيني عن عدم استعدادها للموت، وقالت في إحدى حلقات برنامجها وهي تبكي “نحن نتحدث عن الموت فجأة ولكننا لسنا مستعدين لمقابلة ربنا، أنا مثلا يجب أن أكون محجبة ولكنني لست كذلك، ويجب أيضا أن نصلي ولا نكذب ولا نجعل النميمة موجودة في أحاديثنا وان يكون هناك مودة ورحمة بيننا لكن كل ذلك ليس موجود”.

من جهتها أكّدت الفنانة هنا شيحة أنّها تمرّ بحالة من الحزن، ونشرت رسالة عبّرت فيها عن تعبها وسوء حالتها النفسيّة، فقالت: “لا تتألم لكي لا تحزن لكي لا يتحول الحزن إلى صمت والصمت إلى وحدة ضخمة شاسعة كالمحيطات المظلمة.. بس مش صعبة شوية اننا نختار؟.. ماحدش بيختار يتألم ولا لا”.

وأضافت: “أنا حاسة اني مخنوقة وتعبانة وقلبي مليان دموع وعيني صحراء قاحلة.. سألت قلبي مالك بتبكي ليه قال لي تعبان مهدود، مكتئب.. دموعي جفت من زمان وعيني بحورها عميقة وغويطة اخاف اسألها الملاذ، أغرق في بحر أكبر من الأسئلة”.

أما الفنانة ياسمين غيث فقد نشرت صورة لها من داخل المستشفى، بعد وفاة زميلها متحدّثة بأنّها كادت أنْ تفقد حياتها بسبب العيش بمفردها، مثلما حدث مع هيثم أحمد زكي.

كما نشرت الفنانة الشّابة مريم الخشت، على إنستغرام صورة لها من داخل المستشفى، وطمأنت متابعيها عليها، لكنّها عبّرت عن مدى أهميّة عدم وجود أيّ شخص بمفرده في منزله، وهو ما استوعبته أكثر بعد وفاة الفنان الرّاحل، وكتبت: “عايزة اقول إنه مهم أوي يكون في حد قريب منك أو ساكن جنبك عنده مفتاح بيتك عشان لو تعبت وانت لوحدك، وإنك لو حسيت أنك مش كويس كلم حد وعرفه أنت محتاج مساعدة.. الموضوع بسيط وأنا زي الفل بس دي حاجة مهمة أنا شخصيا ماكنتش مقدراها”.