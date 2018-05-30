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شاهدوا.. نجمة “ستار أكاديمي” تعتدي بالضرب على هذه الممثلة

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star academy

ضمن أحداث حلقة جديدة من مسلسل “أيوب”، تقع الممثلة المصرية ​آيتن عامر​ في الفخّ الذي نصبه لها زوجها دياب (الممثل محمد لطفي) المُتزوّج من الفنانة المصرية ​ميرهان حسين​، لتنفيذ مشروع الطلاق منه.

وخلال الحلقة ألقى دياب زوجته (آيتن عامر) في الشارع، لتتشفّى فيها ميرهان حسين وتُؤجّر لها سيدات، يقمن بضربها في الشارع انتقاماً منها.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية “أيوب”، التي يجسدها ​مصطفى شعبان​، ويعمل موظفاً في أحد البنوك، ثم يتعرض للظلم ويدخل السجن، ومن هنا يتخذ قراراً بالانتقام من أشخاص كانوا السبب في دخوله السجن، وهو من بطولة مصطفى شعبان، ميرهان حسين، آيتن عامر، محمد لطفي، هنا الزاهد، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح.

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