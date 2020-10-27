حقّقت أغنية “أنا وياه” الجديدة للفنانة المغربية ابتسام تسكت نجاحاً كبيراً ونِسب مشاهَدة عالية، في فترة قصيرة بعد طرح كليبها على موقع “يوتيوب”.

واختارت خرّيجة برنامج “ستار أكاديمي” أن تعود من خلال كليب الأغنية الى فترة الستينات من خلال الديكور والأزياء والمكياج والأكسسوارات التي طغى عليها اللون الزهري والألوان الشبابية الملئية بالحيوية، ولفتت الأنظار بجمالها وأناقتها.

وأكدت ابتسام في لقاء مع برنامج “theinsider بالعربي” أنها تسعى للتجدّد من خلال اختياراتها المتنوعة في الموسيقى والكلمات، لافتة الى أنها سعيدة بنجاح الكليب.وتعاونت ابتسام في هذا العمل مع الشاعر والملحن رحال الوزاني، فيما تولى إخراجه عماد أزويات.

وروّجت لأغنية “أنا وياه” عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشرت مقطعاً من العمل عبر حسابها في “إنستغرام”، وأرفقته بتعليق قالت فيه: “حبابي نتمنى يكون العمل نال إعجابكم”.













