شاهدوا نجمة شهيرة ترضع ابنها في مطعم.. وتصدم الناس

نشرت عارضة الأزياء الأميركية ​آشلي غراهام​ صور لها وهي ترضع إبنها خلال إحتسائها القهوة في مطعم وأمام الناس تشجيعاً منها على هذه الخطوة وعلى الرضاعة الطبيعية بالذات.

الا أن الصور جاءت جريئة جداً حسب بعض المعلقين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إذ ظهر صدرها كما هو اما البعض الآخر علّق على فكرة إحتسائها القهوة معتبرين انها تحتوي على الكافيين الذي يؤثر على حليبها وبالتالي على طفلها الرضيع.

يذكر ان لغراهام صور جريئة جداً خلال حملها وقد نشرت صور من جلسة تصوير لها وهي عارية

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> ☕️&🥛 A post shared by A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) on Feb 13, 2020 at 2:43pm PST



