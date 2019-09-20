شاهدوا.. نجم مصري يعلن خطوبته في مهرجان الجونة

في مفاجأة للحاضرين في مهرجان الجونة السينمائي والذي تجري فعالياته حالياً، أعلن الفنان محمد فراج عن خطوبته رسميا من الفنانة بسنت شوقي.

وحضر فراج برفقة بسنت إلى حفل افتتاح المهرجان، وتحدث في لقاء مع قناة ON E وقال إنه متحمس لمشاهدة فيلم “لما بنتولد” الذي تشارك في بطولته خطيبته بسنت، ليتلقى التهاني بعد إعلانه للخطوبة.



و”لما بنتولد” فيلم مصري غنائي، من بطولة عمرو عابد وابتهال الصريطي وسلمى حسن ومحمد حاتم ودانا حمدان وبسنت شوقي وحنان سليمان وسامح الصريطي، كما يشهد الظهور الأول لأمير عيد، المغني الرئيسي في فرقة “كايروكي”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي غنائي، من خلال ثلاث قصص حب متنوعة، الأول يحاول صنع مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.