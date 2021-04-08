خلال حلولها ضيفة على برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” الذي تقمه الفنانة منى عبد الغني والغعلامية شيريهان أبو الحسن، على قناة cbc، أكدت الفنانة نجوى فؤاد أنها تزوجت ست مرات وليس عشراً كما يقال، مشيرة إلى أنها كانت خمس زيجات رسمية وزيجة واحدة عرفي.

وأضافت مازحة: “عشرة مين.. ليه وفين الوقت ياريت كان في وقت كانوا يبقوا 20”

وأوضحت أنها إذا عاد بها الزمن واختارت شخصاً واحداً لتكمل معه حياتها سيكون الموسيقار الراحل أحمد فؤاد حسن، قائلة إنه هو من رباها وساعدها وعلمها كل شيء وكان كل عائلتها.

كما حكت أن أكبر قصة حب عاشتها كانت مع زوجها الأخير، الذي تعرضت منه للخيانة مع صديقتها.

وحكت أنها اضطرت للرقص في حفل زفافهما، قائلة إنها كان لديها عمل في الفندق، وفوجئت به وبصديقتها قد تزوجا، ودعا كل أصدقائها في حفل الزفاف، مؤكدة أنها رقصت أفضل رقصة في حياتها في هذا اليوم.