شاهدوا.. نجوى كرم وسيرين عبد النور تحتفلان باليوم العالمي للمرأة

تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، نشرت الفنّانة سيرين عبد النور مقطع فيديو جمعها بالفنّانة نجوى كرم واثنتين من صديقاتها.



ووجّهت نجوى خلال الفيديو كلمة للمرأة في يومها قائلة: “بمناسبة عيد المرأة العالمي، 4 نساء بيعايدوا كل العالم والأمهات والزوجات والحبيبات، وإن شاء الله ينعاد عليكم بالخير”.



وعلّقت سيرين قائلة: “ينعاد على كل امرأة بالعالم بالفرح والأمان والنجاح”.

وعلى جانب آخر، كشفت الفنّانة سيرين عبد النور عن اسم الشخصية التي ستجسّدها في مسلسل “الهيبة – الحصاد” في شهر رمضان المقبل، عبر حسابها الخاص على موقع الصور انستقرام.

وكانت سيرين قد نشرت صورة عبر “انستا ستوري” لقالب حلوى كبير، يحمل صورتها وصورة تيم حسن شريكها في البطولة، بالإضافة إلى اسميهما في المسلسل وهما “جبل” و”نور”.

