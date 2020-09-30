صدمت الممثلة السورية ​قمر خلف​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب نحافتها الزائدة التي ظهرت فيها، إلى الدرجة التي صعب على الكثيرين التعرف عليها.

وكانت نشرت خلف صورة ظهرت فيها برفقة إبنتها جودي، لاقت تفاعلاً كبيراً، الأول بسبب خسارتها للكثير من الوزن، وهو ما بدا واضحاً بحسب المتابعين على ملامح وجهها وأيضاً جسمها.

والسبب الثاني، كان تفاعل المتابعين مع إطلالة إبنتها، التي لفتت الأنظار إلى جمالها، فيما شبهها البعض لوالدتها.

ويشار إلى أن جودي هي ابنة خلف من زوجها السابق الممثل والمخرج ​مهند قطيش​. ويذكر أن قمر انفصلت عن قطيش في العام 2008 وتزوجت زميلها ومواطنها ​مهيار خضور​ في العام 2011 وأنجبت منه ابنتهما آيات.









































