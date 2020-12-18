عبّرت الإعلامية السعودية لجين عمران عن فرحها باختيارها لتقديم الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوّق، والذي عُرض على شاشة MBC1 وقناة “وناسة” وبُثّ عبر أثير إذاعة “بانوراما أف أم”.

ولهذا نشرت لجين على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطع فيديو قصيراً ظهرت فيه وهي ترقص بطرافة وأرفقته بالتعليق: “تابعوا حفل إفتتاح مهرجان دبي للتسوق الآن على قناة mbc1 وقناة وناسة و عبر أثير بانوراما Fmمع النجمين حسين الجسمي و تامر حسني”.

وأكثر ما لفت الأنظار، ارتداء لجين سروالاً من الجلد الأسود أظهر نحافتها، وهو ما ركّزت عليه الكثير من التعليقات. كما أشار بعض المتابعين إلى براعة الإعلامية في التقديم وإلى تميّز حضورها وأناقتها… وحقّق المقطع أكثر من 330 ألف مشاهَدة.

يُشار إلى أن الدورة الـ26 من المهرجان انطلقت أمس الخميس 17 كانون الأول (ديسمبر) 2020 وستستمر حتى 30 كانون الثاني (يناير) 2021. وتقدّم في هذه الأيام تجربة تسوّق فريدة مع العديد من الفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية إلى جانب فرص التخفيضات وربح الجوائز القيّمة.