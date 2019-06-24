الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. ندى زيدان طليقة جورج وسوف تحتفل بتخرج إبنتها الوحيدة

شاهدوا.. ندى زيدان طليقة جورج وسوف تحتفل بتخرج إبنتها الوحيدة

بواسطة -
0 78
في احدث ظهور لها.. طفلة جورج وسوف مع والدتها.. شاهدوا كم كبرت!

طفلة جورج وسوف مع والدتها

شاركت بطلة الراليات القطرية ​ندى زيدان​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من اجواء إحتفالها بتخرج إبنتها الوحيدة “عيون” من طليقها الفنان السوري ​جورج وسوف​ من الحضانة.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، حيث أثنوا على جمال “عيون” وبراءتها، وتمنوا لها حياة سعيدة.

وكان الوسوف تزوج من السيدة ندى زيدان في عام 2014، ورُزِقَ منها بعيون في عام 2015، قبل أن ينفصلا.

وللفنان جورج وسوف 3 أبناء من زوجته الأولى شاليمار، وهم وديع، حاتم وجورج جونيور.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

Not every teacher deserves to be called one because that title is reserved for great ones like you…thank you @primrosenursery ♥️ #qatar#uk#education #kids #nursery

A post shared by Nada Zeidan-ندى زيدان (@nadazeidanofficial) on


لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.