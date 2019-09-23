شاهدوا نسرين طافش تثير الجدل بعد إطلالتها بفستان قصير مكشوف الظهر.. ما علاقة مي عمر!

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش موجة مع الانتقادات وأخرى من الثناء بعد إطلالتها بفستان قصير خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

واستعرضت الفنانة نسرين رشاقتها بفستان قصير مكشوف الظهر مرصع ببرقات خضراء، علا منطقة الركبة وأظهر أجزاء واسعة من ساقيها.

ونسقت الفنانة فستانها مع حذاء أسود و جزدان أسود، وشاركت إطلالتها مع متابعيها على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي انستقرام.

وظهرت طافش وقد ربطت شعرها إلى الوراء لإبراز معالم وجهها بشكل واضح، دون وضع كثير من مواد المكياج.

ولاقت إطلالة طافش الأخيرة موجة من الانتقادات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر معلقون أن فستانها قصير جداً وفاضح أظهر الكثير من جسدها.

فيما تغنى آخرون بجمالها و رشاقتها وأثنوا على ذوقها في اختيار الملابس الأنيقة التي تليق بها.

وارتدت الفنانة مي عمر التي حضرت بصحبة زوجها المخرج محمد سامي، فستان شبيهاً بفستان الفنانة نسرين طافش، اختلف لونه إلى الأبيض.

جاء ذلك خلال عرض الفيلم المصري “لما بنتولد”، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة، وبحضور عدد كبير من النجمات علي السجادة الحمراء.