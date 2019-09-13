شاهدوا.. نشوى مصطفى تحتفل بعقد قران ابنتها مريم

بعد احتفالها بزفاف ابنها، احتفلت الممثلة المصرية ​نشوى مصطفى​ بعقد قران ابنتها مريم، وذلك بحضور أهل العروسين وبعض الأصدقاء المقربين فقط.

الجدير ذكره ان نشوى مصطفى كانت قد كشفت مؤخرا عن عمرها الحقيقي وهو 52 عاما، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الاعلامي المصري وائل الإبراشي ويعرض عبر قناة ON E.

وعن خوفها من أن تصبح جدة، قالت نشوى انها تتمنى أن تصبح ذلك، ولكن ابنها وزوجته لا يرحبان حاليا بفكرة الانجاب، معبرة عن رغبتها بان تعيش كل المراحل العمرية.

