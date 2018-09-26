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شاهدوا.. نيكي ميناج تقضي إجازتها في الإمارات العربية المتحدة

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nickiminaj - Abu Dabi

شاركت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج مع متابعيها، صوراً وفيديوهات من عطلة تقضيها حالياً بعيداً عن الأعمال الفنية في إحدى الدول الخليجية.

فمن خلال “إنستغرام”، نشرت ميناج لمتابعيها الذي يفوق عددهم 92 مليون متابع، فيديوهات وصور مميزة لها من إجازتها الخاصة في الإمارات العربية المتحدة.

وظهرت في صورة وهي تتجوّل على الـ ATV في صحراء أبو ظبي كما شوهدت في أخرى وهي واقفة على الشاطئ ليلاً وعلّقت على الصورة كاتبةً: “أبو باربي… دبي” (إشارة إلى لقبها باربي).
nickiminaj - Abu Dabi

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