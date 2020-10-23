أزاحت الفنانة المصرية، نيللي كريم، الستار، عن أول إعلان ترويجي لأحدث أفلامها، والذي ينتمي إلى فئة أفلام الرعب.

يحمل الفيلم اسم “خط دم”، ويشارك في بطولته الفنان التونسي، ظافر العابدين، الذي يلعب مع نيللي كريم في أحداثه دور زوجين لديهما ولدين توأم يتعرض أحدهما لحادث خطير يدخله بغيبوية، مما يجعل الزوجة ترفض الواقع أو أن تتعايش معه، فتحضر هي وزوجها خطة غير تقليدية ليعيدوا ابنهما للحياة.

وتتلخص خطة الزوجان في استعمال دم مصاص دماء كي يشفي ابنهما، لكن عندما يستعيد ابنهما الوعي تصبح تصرفاته غريبة ووحشية.

وسيتم عرض الفيلم حصريا عبر منصة “شاهد في آي بي” الرقمية، الذي منحته تصنيف عمري له هو (18+)، وكتبت معه عبر حسابها على موقع “تويتر”: “فيلم للكبار فقط وأصحاب القلوب الضعيفة يمتنعون”.

وسيعرض فيلم “خط دم” في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري عبر المنصة الرقمية، وذلك بالتزامن مع عيد “الهالوين”.

ويشهد فيلم “خط دم” ثاني تعاون فني بين نيللي كريم وظافر العابدين بعد مسلسل “تحت السيطرة” إنتاج 2015.

ونادرا ما قدمت السينما المصرية شخصية مصاصي الدماء، باستثناء فيلم “أنياب”، من إنتاج 1981، وإخراج محمد شبل، وبطولة المطرب الشعبي محمد عدوية.