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شاهدوا.. نينا عبد الملك تظهر ببطن منتفخ

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ninaabdelmalak

نينا عبد الملك

بعدما أعلنت الفنانة اللبنانية ​نينا عبد الملك​ وزوجها عبر مواقع التواصل الإجتماعي خبر حملها بصبي، بدأت تظهر عليها علامات الحمل، إذ نشرت فيديو عبر حسابها الخاص اليوم، تستعرض من خلالها جسمها الممشوق الى جانب بطنها المنتفخ مشيرة الى أن الجنين بدأ يكبر.
وظهرت نينا عبد الملك في الفيديو بفستان أزرق داكن وهي تقف من جانبها ليظهر بطنها المختلف وبعدها وضعت يديها على الجنين وراحت تتعجب من ظهوره بهذا الشكل وتنظر يميناً ويساراً باعتبارها تعيش شعور الأمومة لأول مرّة في حياتها.

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