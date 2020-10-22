استعرضت الفنانة هالة صدقي مهارتها في السباحة حيث قطعت مسافة طويلة ووصلت إلى الكرات العائمة.

ونشرت هالة صدقي فيديو وهي تسبح، عبر صفحتها على Instagram وظهرت وهي ترتدي ملابس العوم ونظارة الماء، وكتبت معلقة: “ظهور الحوت الازرق بشواطئ مصرية، وتحيا مصر”.

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل “ليه لأ”، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.