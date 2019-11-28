شاهدوا.. هاندا أرتشيل بإتصال مع فرح الهادي وهذا ما قالته لمحبيها في الشرق الاوسط

نشرت الممثلة ​فرح الهادي​ فيديو لها اثناء اتصالها عبر الفيديو بالممثلة التركية الشهيرة ​هاندا أرتشيل​. وراحت فرح تتغزل بالممثلة التي حققت شهرة واسعة في تركيا وفي الشرق الاوسط في السنوات الماضية وطلبت منها ان توجه رسالة الى محبيها في الشرق الاوسط فأرسلت هاندا قبلة وبدت سعيدة جدا بهذا الاتصال من ممثلة عربية.

يذكر ان هاندا قد حققت شهرتها الاوسع في 2016 عبر مسلسل “الحب لا يفهم الكلام” التي لعبت بطولته الى جانب الممثل بوراك دينيز وحقق ارقاما كبيرة في الدول العربية