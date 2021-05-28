أعلن نقيب الموسيقيين في مصر الفنان ​هاني شاكر​، حصوله وزوجته على ​الإقامة الذهبية​ من دولة ​الإمارات​، وذلك عبر صور له على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي مع زوجته ومجموعة من الأشخاص، وأرفقها بتعليق: ” كل الشكر والتقدير لدولة الإمارات الحبيبة على هدية الإقامة الذهبية لى ولزوجتى وتمنياتى لدولة الإمارات الحبيبة شعبا وحكومة بدوام النجاح والازدهار”. وجاءت التعليقات مهنئة له بهذه المنحة.

وتمنح التأشيرة الذهبية للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، وكانت قد منحت لأكثر من فنان في الفترة الماضية منهم: جوزيف عطية، ياسر العظمة، كاريس بشار.

كل الشكر و التقدير لدوله الامارات الحبيبه علي هديه الاقامه الذهبيه لي ولزوجتي وتمنياتي لدوله الامارات الحبيبه شعبا وحكومه بدوام النجاح والازدهار pic.twitter.com/1Fh1bOwUxY — Hany Shaker (@HanyShaker) May 27, 2021



