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شاهدوا.. هجوم وسخرية من مذيعة مصرية بسبب حركاتها الشعبية في الاستديو

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لا تزال حلقة برنامج “النفسنة” التي تم استضافة مطرب المهرجانات حسن شاكوش فيها تشغل مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة رقص المذيعات على أغنية “بنت الجيران” وحركاتهن التي لا تليق بمقدمات البرامج.

وكانت مقدمات البرنامج نوليا مصطفى، وإيمي سالم، وهدى كمال تفاعلن بشكل سريع مع الأغنية الشعبية وبدأن يرقصن ويتمايلن مع شاكوس، إلا أن تفاعل المذيعة نوليا الزائد عن حده، حيث بدت في غاية الانسجام والاندماج وراحت ترقص بحركات شعبية في يديها ووجهها، الامر الذي عرضها للكثير من السخرية والانتقاد لا سيما وأنها تعمل في مجال الإعلام وتقديم البرامج، منذ أكثر من 15 عاما ولها عدد كبير من البرامج.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نوليا، واصفين اياها بـ”سفيرة حملة كلنا شاكوش”، نظراً لحركاتها “السوقية” ورقصها واندماجها الكبير في الاستديو مع شاكوش.

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