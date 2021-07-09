بعد أن طرح الفنان المصري عمرو دياب فيديو كليب لأغنيته الجديدة “الدنيا بترقص”، عبر يوتيوب”، أثار ظهور الممثلة المصرية هدى المفتي في الكليب وهي ترقص، جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
كما ظهر عمرو خلال الكليب بـ4 إطلالات صيفية مختلفة، إرتدى خلالها 3 نظارات شمسية متنوعة الأشكال، وإستعان بمجموعة راقصات أجنبيات، كما ظهر في الأغنية غرافيتي لصورة الموناليزا،
وشهدت الأغنية أول تعاون لعمرو مع الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.
الأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، والكليب إخراج طارق العريان.