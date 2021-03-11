كشفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن الهدية التي ستقدّمها لوالدتها في عيد الأم الذي يصادف في 21 آذار (مارس)، وذلك خلال مقابلة أُجريت معها ضمن حلقة من برنامج “The Insider بالعربي” الذي يُعرض على شاشة قناة دبي، حيث ذكرت فيها أنها تعتزم إطلاق أغنية تحمل عنوان “أمي”، توجّه عبرها رسالة إلى أمها تُظهر فيها مدى حبّها لها.

كذلك تحدثت نانسي عن ألبومها الذي قد يتضمن 10 أغنيات على الأقل. وقالت إنه لم يُتّخذ قرار نهائي في هذا الشأن، معبّرةً عن أملها في أن يتم إنتاجه قريباً كما وعدت معجبيها. وأضافت أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها البلد تحول دون تحديد موعد لإصداره.

ويُشار إلى أن نانسي عجرم كانت قد قالت إنها ستغنّي شارة مسلسل “راحوا” الذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل (2021) على شاشة MTV اللبنانية. وتحمل الأغنية عنوان “ما تحكم عَ حدا” وهي من كلمات منير بوعساف وألحان نبيل عجرم وتوزيع باسم رزق.