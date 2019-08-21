شاهدوا.. هذا ما قاله سعد لمجرد بعد وصول عدد مشاهدي “انساي” لـ 100 مليون مشاهدة

حققت اغنية “انساي” للفنان المغربي سعد لمجرد والفنان المصري محمد رمضان نجاحا كبيرا، اذ انه وصل عدد مشاهديها على يوتيوب الى 100 مليون مشاهد.
وتعليقا على هذا الأمر، نشر لمجرد صورة تجمعه برمضان على صفحته الخاصة، وعلق عليها قائلا: “100 مليون مشاهدة بفضل جماهيرنا الموالية نحبكم كثيرا”.
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100 MILLION VIEWS thanks to our loyal fans we love you so much @hossamlhossainy @mohamedramadanws @zackary.art @ijako_corp #saadlamjarred1 #الله_ينصر_سيدنا #love_my_fans_forever_and_ever #love_my_parents_forever_and_ever
الجدير ذكره ان الفنان سعد لمجرد وصل مؤخرا إلى بلده المغرب، وهي الزيارة الأولى له من نوعها بعد فترة على إحتجازه داخل الأراضي الفرنسية ومنعه من السفر على إثر تهمة الإغتصاب التي يواجهها.