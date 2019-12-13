شاهدوا هذه الطفلة اصبحت ممثلة مصرية شهيرة.. خمنوا من هي!

نشرت الممثلة المصرية هيدي كرم صورة لها من مرحلة طفولتها، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت هيدي في الصورة وهي تحمل اختها الصغيرة مايان، وعلّقت على الصورة قائلة: “أن تكون محظوظًا لوجود أخت مثلك فهي نعمة .. أحبك الآن وإلى الأبد .. الحمد لله في الصوره دي شكلي حلو”.
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Love you now and forever siso!!!! Being lucky for having a sister like you is such a blessing … الحمد لله في الصوره دي شكلي حلو 🙈🙈🙈 @mayanegarine
ولاقت هذه الصورة اعجاب عدد كبير من المتابعين.
وكانت أكدت هيدي كرم مؤخرا أن قرار الزواج الذي اتخذته وهي في سن صغيرة كان قراراً خاطئاً، لأن الفارق بالسن بين الرجل وزوجته يولد عدم الإنسجام والتفاهم.