شاهدوا هل تعرضت حلا الترك لتجاهل والدتها؟ من قصدت الأخيرة بالنوايا الخبيثة؟

نشرت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورة لها من دون حجاب معلنة بذلك رسمياً تخليها عنه.

وظهرت في الصورة برفقة إحدى صديقاتها وتعليقاً كتبت: “بعض الأصدقاء نعمة من الله فحافظوا عليها لأننا في زمن كثرت الوجوه المزيفة والنوايا الخبيثة”.

وأطلق هذا موجة من الجدل في أوساط متابعيها وتساءل الكثير من هؤلاء عن سبب اخذها هذا القرار فيما توجه إليها آخرون بانتقادات لاذعة.

وجاء في التعليقات: “الحجاب بس وقت الأزمات” و”ليه شلتي الحجاب؟” و”برافو منى خليكي دايماً قوية ولاتنكسري وعيشي حياتك” و”راحت حلا راح الحجاب معها”.

واللافت أن الأم أشارت إلى أن الصورة التقطت لها في الأردن حيث تمضي الفنانة حلا الترك إجازتها أيضاً. إلا أنها لم تنشر اي صورة برفقة الأخيرة.

كذلك اكتفت النجمة بنشر فيديوهات قصيرة من تلك الاجازة لم تظهر في اي منها مع الوالدة. وأثار هذا فضول المتابعين خصوصاً بعدما عرف مؤخراً أنها انتقلت للعيش مع والدهاواعتبروا أن كلاً من الوالدة والأم تتجاهل الأخرى.