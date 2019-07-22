شاهدوا.. هل تنشغل دنيا بطمة بطلاق والديها بعد عودة حلا الترك؟

تناقل عدد من الناشطين مؤخراً خبراً يفيد بانفصال والدي الفنانة المغربية دنيا بطمة. وهو ما ردت عليه الأخيرة من خلال حوار أجري معها على هامش الحفل الذي أحيته ضمن فعاليات مهرجان إفران المغربي.

ونفت ذلك في حديث إلى موقع “سلطانة” المغربي حيث أشارت إلى أنه ليس ضرورياً أن تعرض عقد زواج والديها ليتأكد الجميع من عدم انفصالهما.

وأضافت أن أسرتها تعيش حياة هادئة مثل الكثير من الأسر العادية. وكانت الفنانة كشفت في اللقاء نفسه أن النجمة الشابة حلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك عادت إلى حضانته وأنها اختارت العيش معهما في منزلهما.



وأعربت عن استغرابها كيفية انتشار الصورة التي جمعتهما معاً مؤخراً أثناء وجودهما في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشار إلى أن الأضواء سلطت على دنيا مؤخراً بعدما رد النجم الفلسطيني محمد عساف على قولها إنها تشعر بالاشمئزاز لدى سماع اسمه.

وقال ضمن لقاء أجري معه في تقرير لبرنامج “عرب وود” الذي يعرض على شاشة “روتانا سينما”: “الأمر ببساطة أن كل شخص يتعامل مع الآخرين بأخلاقه وأصله”.