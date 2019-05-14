شاهدوا هنادي الكندري تكشف إصابتها بهذا المرض.. وزوجها يؤكد أنه يحبها حبًا شديدًا

كشفت الفنانة الكويتية هنادي الكندري عن إصابتها بمرض السكر، مشيرة إلى أنها كانت تعاني من ألم حاد في الكليتين وبعد إجرائها للعديد من التحاليل اكتشفت أنها مصابة بالسكر.



ولم تتمكن الكندري من أن تداري غيرتها على زوجها الفنان الكويتي محمد حداد، عندما قامت إحدى المعجبات به بمغازلته وطلبت الزواج منه على سبيل المزح في البرنامج، فقالت لها إنه لا يصح لأي فتاة أن تطلب رجلًا للزواج خاصة إذا كانت كويتية.

ومن جانبه أكد الحداد أنه من المستحيل أن يفكر في يوم من الأيام بالزواج على زوجته هنادي الكندري، مؤكدًا أنه يحبها حبًا شديدًا .

وكانت الفنانة الكويتية هنادي الكندري قد فاجأت زوجها محمد الحداد، فور وصوله من السفر، من خلال إهدائه سيارة فخمة.

وظهرت هنادي في مقطع الفيديو، الذي نشرته عبر تطبيق ”سناب شات ”، وهي تصطحب زوجها بسيارتها إلى أحد الشوارع، حيث كانت توجد السيارة الفخمة، بعد أن اتفقت مع موظف شركة السيارات على إحضارها لهذا المكان وتزيينها.