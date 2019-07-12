شاهدوا هنا الزاهد تشعل المواقع بتقليد هذا الحيوان.. شاهدوا ماذا فعلت!

نشرت الفنانة المصرية هنا الزاهد عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام” فيديو جديداً لها لفت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وظهرت فيه وهي تستلقي على الأرض وتلاعب الكلب مع الإشارة إلى أنه أصبح عضواً جديداً في العائلة.

وأثارت الانتباه من خلال تقليدها طريقة استخدام الحيوان للسانه. وأعادت بعض الحسابات الناشطة على التطبيق نشر الفيديو الذي حقق نسبة مشاهدة عالية.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت ضجة في أوساط متابعيها بعدما نشرت صورة لها برفقة خطيبها الفنان أحمد فهمي.

وأرفقت الصورة بتعليق رومنسي كتبت فيه: “في يوم من الأيام ستلتقي بشخص سيسير تجاهك ميلاً إضافياً ليضع ابتسامة على وجهك، شخص أعماله تطابق كلماته، شخص سوف يذكرك بقيمتك وسيعتني بك، شخص يفهم مشاعرك وصمتك، شخص سوف يكون شاكر لوجودك دائماً، شخص لن يغادرك، يرى عيوبك ولكن لا يزال يحبك”. ورد عليها فهمي: “حببتي وصديقتي المفضلة وابنتي وحياتي”.