من جديد عادت شائعات ارتباط الفنانة هنا شيحة ومحمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، بعد ظهورهما معاً في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42. ونشرت الإعلامية إنجي علي فيديو ظهرت فيه هنا مع محمود وهو يقف الى جوارها مُمسكاً بيدها.

وانتشرت في الفترة الأخيرة شائعات عن ارتباط الثنائي بسبب وجودهما معاً في أماكن مختلفة، ليسجّل مهرجان القاهرة السينمائي أول ظهور رسمي لهما.

وكنت هنا قد انفصلت بداية العام الجاري عن الفنان أحمد فلوكس بعد عام واحد فقط على زواجهما، من دون أن يكشف أيٌّ منهما عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الانفصال، إلا أن فلوكس ظهر في الفترة الأخيرة معلناً أن السحر والشعوذة كانا وراء انفصاله عن هنا.





واختتمت أمس (الخميس) فعاليات الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث تم توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة، وحصلت الفنانة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “حظر تجول”، بينما نال فيلم “التيه” للنجم المصري أمير المصري جائزة الهرم الذهبي كأفضل فيلم في المهرجان.

https://www.youtube.com/watch?v=OKYuC3WfDxo