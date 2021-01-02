استقبلت الممثلة المصرية ​هنا شيحة​ العام الجديد الى جانب ​محمود شاهين​ ابن شقيق الممثلة المصرية إلهام شاهين، حيث ظهرت في فيديو نشره شاهين عبر خاصية القصص على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وهو يبدأ العد التنازلي للاحتفال بالعام الجديد، وتمنت معه للجميع عاماً سعيداً.

وأثار الفيديو جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الذين أكدوا علاقة هنا شيحة ومحمود شاهين بعدما أصبحا يظهران معاً في الفترة الأخيرة بشكل علني، وسط الشائعات حول وجود علاقة بينهما، إلى أن ظهرا لأول مرة معاً خلال مهرجان القاهرة السينمائي.





