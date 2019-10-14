شاهدوا.. هيا الشعيبي تصدم الجميع بشكلها بعد عمليات التجميل: “ركبت رأس جديد”

فاجأت الفنانة هيا الشعيبي محبيها بشكلها الجديد بعد خضوعها لعمليات تجميل في وجهها، وكانت النتائج النهائية صادمة، الامر الذي دفع البعض لانتقادها واتهامها ب”تركيب رأس جديد”، على حد تعبيرهم.



وظهرت النجمة الكويتية بعد الجراحة بتغيير كبير في وجهها وذلك نتيجة تورمه في الدرجة الاولى، لا سيما وانها خضعت لعملية شفط اللغد وغيرت شكل ذقنها وعينيها.

وقدّمت طبيبة الشعيبي في المقطع شرحا مفصلاً عن تفاصيل العملية الجراحية، التي خضعت لها الشعيبي، لافتة إلى أنها بعد خسارة وزنها الكبيرة ظهر ترهل منطقة أسفل الوجه “اللغد”، واكدت ان الجراحة اعتمدت على الحقن واحدة خلف الأذنين، ليتم رسم منطقة الفك بشكل جميل.

انقسم المتابعون في تعليقاتهم بين من تغزل بملامح هيا الجديدة بعد نزع الشاش الطبي من على وجهها، ومن انتقد شكلها الجديد، مؤكدين انهم يفضلونها لو انها بقت على طبيعتها وبملامحها المعروفة والتي احبها بها الجمهور.