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شاهدوا.. هيا عبدالسلام تفجر حالة من الرعب تسبح بين أسماك القرش المفترسة

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Haya Abdul Salam

تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو تظهر فيه النجمة الكويتية هيا عبدالسلام وهي تسبح بين أسماك القرش المفترسة في مياه داكنة، حيث سيطرت أجواء مخيفة على تلك اللقطات.
اللقطات المتداولة هي مشهد لحلم مفزع مقتطع من أحدث حلقات مسلسل “أجندة” والذي تجسد فيه هيا عبدالسلام شخصية “آسيا”، وهي فتاة متزوجة ولديها أولاد، إذ تبدو حياتها مستقرة في بادئ الأمر خاصة وأنها تعيش برومانسية مفرطة، لكنها تجد نفسها في امتحان صعب للغاية مع زوجها.

مسلسل “أجندة” من تأليف الكاتبة مريم نصير وإخراج هيا عبدالسلام والتي تتقاسم أيضاً بطولة العمل مع عدد من النجوم من بينهم فؤاد علي وسليمان الياسين وليلى عبدالله وريم أرحمة وعبد الله الطليحي ومحمد الدوسري وشفيقة يوسف.

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