شاهدوا.. هيدي كرم تكشف سبب طلاقها وتحذر الفتيات

أكدت الممثلة المصرية ​هيدي كرم​ أن قرار الزواج الذي اتخذته وهي في سن صغير كان قراراً خاطئاً، لأن الفارق بالسن بين الرجل وزوجته يولد عدم إنسجام وتفاهم.

وقالت كرم في برنامج “كلام ستات”: “أنصح الفتيات بعدم الزواج المبكر، وأن يكون الفارق العمري بينها وزوجها ليس كبيراً حتى يحدث بينهما انسجام وتفاهم وهو ما عانيت منه، وأرى أن زواجي بسن مبكر فضلاً عن وجود فارق في السن دفعني إلى الطلاق بعد فترة ولذلك كان قراراً خاطئاً”.

وتابعت: “وبالرغم من أنه قرار خاطئ إلا أنني لم أندم عليه خاصة أنه أسفر عنه ابني وهو أجمل شيء في حياتي”.