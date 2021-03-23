شاركت النجمة هيفاء وهبي صديقتها عهد بمشهد تمثيلي بسيط نشرته الاخيرة عبر حسابها الخاص على تيك توك، وأحدث ضجة كبيرة بين متابعيها.

وظهرت هيفاء وصديقتها باطلالة عفوية تضعان الفولارد على رأسيهما كأنه حجاب، حيث أعلنت عهد توبتها الى الله لتردّ عليها الفنانة اللبنانية “اللهم صلي على النبي”، في مشهد بسيط ولكن نال اعجاب الالاف من المشاهدين، خاصة وأنه أول ظهور لهيفاء بفيديو خاص على تطبيق تيك توك.

وأحدث المقطع ضجة كبيرة وتم تداوله على انستغرام وحقق نسبة عالية من الاعجابات رغم بساطته وظهور هيفاء على طبيعتها في المنزل، واصفين إياها بأنها مركز للطاقة الإيجابية والجمال.



يذكر ان هيفاء تلتزم الحجر المنزلي منذ العام الماضي بسبب فيروس كورونا، وتراجعت عن تقديم اي عمل فني في مصر، واعتذرت عن دور مهم مع النجمة المصرية يسرا خوفا من السفر والبقاء لفترة طويلة في الخارج مع تسكير المطارات وتعطيل الرحلات بسبب الفيروس المميت.