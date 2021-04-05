تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو نشرتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابها على تطبيق “إنستغرام”، وأكدت من خلالها وقوعها ضحية لبرنامج مقالب جديد سيُعرض في رمضان المقبل ويقدّمه 5 فنانين.

وكشفت هيفاء عن وقوعها ضحية للبرنامج الذي يُجرى تصويرها حالياً في القاهرة، وصوّرت إجراءات تعقيم مكان التصوير في الاستوديو، وعلّقت عليه: “بعقمولي الكواليس على أساس عندي تصوير أتاريهم عم يعقمولي المقلب”، كاشفةً بذلك أنها أولى ضحايا المقالب الرمضانية.

وكذلك صوّرت هيفاء نفسها في الفيديو خلال وجودها في مكان التصوير وبدت بكامل أناقتها وجمالها وهي ترفع راية النصر، في حركة شوّقت جمهورها لمعرفة ما حصل خلال المقلب.ومن المرجّح أن تكون فكرة البرنامج تعتمد على التصوير في الاستديو، ولم يُتّفق بعد على الاسم النهائي للبرنامج، والذي سيقدّمه كلٌ من: غادة عادل وكريم فهمي ومصطفى قمر ومحمد الشرنوبي واللبنانية نور، حيث سيظهر في كل حلقة فنان منهم أو اثنان على أقصى تقدير.