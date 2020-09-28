خطفت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الأنظار بإطلالتها الجديدة، التي ظهرت فيها مرتدية فستاناً أحمر، من شخصية “رانيا” في مسلسل “أسود فاتح. وتصدر فستانها الذي أطلت به في أولى حلقات المسلسل، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب لونه وتصميمه، إضافة الى ان هيفا زادته جمالاً برشاقتها واشراقتها وجمالها.



هذا الفستان المغطى بالتول المنقط من مجموعة Paula Knorr ويبلغ سعره نحو 390 جنيها إسترلينيا، بما يعادل 497 دولاراً أميركياً.

يُذكر أن المسلسل من بطولة ​هيفا وهبي​، أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، عمر السعيد، نبيل نور الدين، رانيا منصور، فراس سعيد، ناصر سيف، حسام الجندي، نانسي صلاح، حنان سليمان، آية مصطفى، ناتاشا شوفاني، مع ظهور خاص لمعتصم النهار، وبمشاركة روجينا، من تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري وإبراهيم ربيع وحمدي التايه، إخراج كريم العدل، وإنتاج “Cedars art Production”.