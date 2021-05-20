كشفت ​منى السابر​، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، سبب إختفائها عن مواقع التواصل الإجتماعي، بعد معاناتها مع إبنتها في القضاء.

وأوضحت منى أنها مصابة بالمرض، وهو ما تسبب في عدم ظهورها، خصوصاً أنها تحرص على إخفاء ما يؤلمها ومحاولة الظهور بموقف مختلف.

وأطلت منى في مقطع فيديو وتبدو عليها ملامح التعب والإرهاق، على الرغم من أنها تعتبر نفسها تستطيع تحمّل التعب، لكنها تصل لمرحلة الإنفجار والمرض.

وأضافت: “فعلاً باليومين الحاليين لا أحد يتخيل الحالة الصعبة التي أمر بها”، مؤكدة أنها تحاول أن تستمد قوتها من الأشياء التي تحدث معها.

وتابعت منى: “الدنيا فانية.. تقربوا من الناس الذين تحبونهم.. استمتعوا بهذه اللحظات مع من تحبونهم”.





